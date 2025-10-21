Мирный житель получил осколочные ранения в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

В результате падения БПЛА на два частных дома в Ростове-на-Дону мирный житель получил осколочные ранения, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. Также в результате атаки была повреждена линия электропередачи в хуторе Недвиговка, из-за чего территория оказалась обесточена.

По информации господина Слюсаря, пострадавшего доставляют в Больницу скорой помощи (БСМП). На месте также была оказана медпомощь несовершеннолетнему. К месту падения БПЛА выехал замглавы города.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил об атаке БПЛА на Батайск, где в результате была повреждена стена многоквартирного дома на верхних этажах. 20 жителей дома эвакуировали.