«Яндекс Лавка» заработала в Тамбове

В Тамбове запустили сервис экспресс-доставки «Яндекс Лавка», рассказали «Ъ-Черноземье» в компании. Теперь жители города могут заказывать продукты, готовую еду и товары для дома «с доставкой от 15 минут». Сервис охватывает около 90% пользователей города и работает ежедневно с 9:00 до 23:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Тамбове будет действовать три даркстора — технологичных помещения, где формируются заказы для доставки. До конца 2025 года компания планирует увеличить их число до четырех. По оценке экспертов «Ъ-Черноземья», инвестиции в открытие одного даркстора составляют порядка 10 млн руб. (итого — не менее 40 млн руб.).

Также планируется запустить дарккитчены — кухни, в которых блюда доготавливаются перед отправкой клиенту, чтобы доставить их горячими. Уже создано 250 рабочих мест: в их числе курьеры, сборщики заказов, кладовщики и управляющие дарксторов.

Ассортимент сервиса включает более 4 тыс. наименований: хлебобулочные и молочные изделия, мясную продукцию, овощи, фрукты, замороженные продукты, товары для дома, а также продукцию под собственной торговой маркой «Из Лавки». Пользователям доступны 300 позиций готовой еды. Спрос на эту категорию, по данным компании, в 2025 году вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Помимо доставки продуктов и бытовых товаров, в приложении «Яндекс Лавка» можно оформить заказ из аптек и зоомагазинов. Курьеры доставляют безрецептурные лекарства и товары для животных из ближайших магазинов-партнеров. Запуск сервиса в Тамбове реализован по франчайзинговой модели. «Яндекс Лавка» отвечает за ассортимент и технологические решения, а локальный партнер — за операционное управление, работу персонала и контроль качества: соблюдение норм хранения, температурных режимов и условий доставки.

30 сентября в компании сообщили об открытии двух дарксторов «Яндекс Лавки» в Липецке. До конца года их число также увеличится до четырех. Общая численность сотрудников липецкого подразделения составит около 300 человек.

Анна Швечикова