Меликов попросил Думу включить Дагестан в эксперимент по запрету продажи вейпов

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился в Госдуму с просьбой включить республику в пилотный проект по запрету розничной продажи вейпов. Он напомнил, что президент Владимир Путин в августе поддержал аналогичное предложение губернатора Нижегородской области.

«Прошу определить Республику Дагестан в качестве одного из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу данных устройств. Полагаю, что введение такого запрета снизит связанную с употреблением "вейпов" заболеваемость населения»,— написано в обращении господина Меликова. Цитату приводит пресс-служба главы Дагестана.

В сообщении пресс-службы также указано, что запрет продажи вейпов поддержал Минздрав. Ведомство считает, что их потребление ведет к появлению у человека никотиновой зависимости, а также увеличивает риск хронических заболеваний легких, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В августе спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что депутаты примут закон о полном запрете вейпов в ближайшие два месяца. Документ находится на рассмотрении с конца 2024 года. Глава Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом также просил дать регионам полномочия на введение ограничений торговли вейпами. Владимир Путин назвал предложение хорошим.