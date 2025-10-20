В Москве мужчина несколько раз ударил ножом сотрудника Росгвардии

В Москве на сотрудника Росгвардии напал мужчина, которого силовики задержали по подозрению в распространении наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР). Во время проверки документов мужчина напал на росгвардейца, несколько раз ударил его ножом и скрылся.

Инцидент произошел 19 октября в Краснопахорском районе Новой Москвы. Пострадавшего госпитализировали. СКР по Троицкому и Новомосковскому административным округам возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур (ст. 317 УК РФ).

Следователи установили личность нападавшего. Сейчас в отделении СКР проводятся оперативно-разыскные мероприятия для его задержания.