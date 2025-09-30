Нечистые сооружения

На совещании в Координационном центре правительства РФ по «Инциденту №55» —— «Очистные сооружения» в рамках уже завершенного федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» снова вспомнили Ульяновскую область, где очистные сооружения в городе Барыше, реконструкцию которых следовало завершить еще до 13 октября 2023 года, так и не построены, а на объекте трудится всего один человек. В правительстве региона поясняют, что очередная задержка в исполнении проекта связана с изменениями проекта и госэкспертизой. Депутаты заксобрания считают, что проблема связана с недостаточным контролем со стороны муниципальной власти. и предлагают командировать на объект региональную команду для управления ситуацией «в ручном режиме». Зампред профильного комитета Госдумы Жанна Рябцева отмечает, что к региону накопилось много вопросов по поводу того, куда были истрачены средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жанна Рябцева констатирует, что в Ульяновской области с оздоровлением Волги не все благополучно

Фото: фото из телеграм-канала Жанны Рябцевой Жанна Рябцева констатирует, что в Ульяновской области с оздоровлением Волги не все благополучно

Фото: фото из телеграм-канала Жанны Рябцевой

В городе Барыше Ульяновской области на исполнении муниципального контракта по реконструкции очистных сооружений в рамках нацпроекта «Экология» по госпрограмме «Оздоровление Волги» трудится один человек. Такая информация была размещена в Telegram-канале депутата Госдумы, зампреда комитета по экологии Жанны Рябцевой. Депутат сообщила, что в Координационном центре правительства РФ прошло очередное совещание комиссии под председательством замминистра природных ресурсов и экологии по «Инциденту №55» — «Очистные сооружения», где заслушивалась информация о ходе работ в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», не выполненного в требуемые сроки в ряде регионов России, в том числе — в Ульяновской области.

Депутат назвала ситуацию «ужасом и безысходностью». По ее словам, власти семи провальных регионов, в числе которых Ульяновская область, «ничего внятного» не отвечают, «кроме “дайте денег”». «Кстати, знаете, сколько строителей работает в Барыше Ульяновской области? Все равно не угадаете — один!» — сообщила госпожа Рябцева. Она также отметила, что «в январе 2025 года там работало аж 11 человек», «но в феврале перестали платить зарплату, и остался один, самый стойкий». «С точки зрения местных властей, он в одиночку должен своим трудовым подвигом компенсировать все разворованное… Мощность очистных они снизили в 10 раз и разбили на 3 этапа, побожившись, что в марте 2025-го точно закончат. Но воз и ныне там», — отметила депутат Госдумы, обратив внимание на то, что ситуация связана с многомиллионными «откатами».

Напомним, в мае 2024 года Жанна Рябцева возглавила депутатскую комиссию по проверке в регионах исполнения федерального проекта «Оздоровление Волги» и выявила, что очистные сооружения в Барыше мощностью 4,5 тыс. куб. м сутки (контракт стоимостью более 368 млн руб. исполняло ООО «Технология») «фактически отсутствуют», в то время как завершить работы по контракту следовало до 13 октября 2023 года. Тогда же Эдуард Фахрудинов, владелец компании «Тандем», ведущей реконструкцию очистных сооружений в Заволжском районе Ульяновска, открыто признался в том, что первый вице-губернатор региона Игорь Эдель требовал с них «откат» в размере 300 млн руб. (в феврале 2025 года за получение взяток в особо крупном размере Игорь Эдель приговорен к 12 годам лишения свободы). Владельцем «Технологии» до февраля 2022 года как раз и был Эдуард Фахрудинов. До августа 2024 года он также владел и компанией «Тандем». В феврале 2022 года «Технология» перешла в собственность Лидии Васильевой — матери Михаила Васильева, прибывшего из подмосковного Клина экс-советника бывшего первого вице-губернатора Игоря Эделя. В сентябре прошлого года за посредничество при передаче взяток Игорю Эделю Михаил Васильев приговорен к пяти годам лишения свободы. В феврале 2025 года Эдуарду Фахрудинову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на строительстве очистных в Барыше (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Эдуард Фахрудинов в период с мая по ноябрь 2022 года, «являясь директором “Технологии”, похитил путем обмана 29 млн руб.». В СУ СКР отмечают, что «расследование продолжается, обвиняемый находится под домашним арестом».

Летом 2024 года контракт с «Технологией» был расторгнут. В сентябре прошлого года с третьей попытки был заключен контракт на реконструкцию барышских очистных (стоимостью 317,4 млн руб.) с новым подрядчиком — ООО «Империал» (Москва). Изначально срок завершения работ был запланирован на август 2025 года, однако непосредственно на стройплощадке почти ничего не изменилось. В январе этого года комитет по экологии Госдумы на своем заседании раскритиковал Ульяновскую область за барышский проект очистных, у которого власти решили снизить мощность (с 4,5 тыс. куб. м до 700 куб. м в сутки), но «деньги никто возвращать не собирается». В марте этого года допсоглашением районной администрации с «Империалом» срок окончания исполнения контракта передвинут на 3 августа 2026 года. В июле появились сообщения о том, что стройплощадка очистных в Барыше продолжает пустовать. В минЖКХ и строительства объясняли, что «идет корректировка проектной документации», и «подрядчик продолжит работы после получения положительного заключения госэкспертизы». Согласно сайту гозакупок, стоимость выполненных работ составляет 65,6 млн руб., фактически оплачено 223,5 млн руб.

Получить комментарии и.о. министра ЖКХ и строительства Андрея Головко и курирующего эту сферу вице-премьера Руслана Хайрудинова не удалось — оба были по своим телефонам недоступны, на запрос «Ъ» Руслан Хайрудинов не ответил.

Председатель комитета ЖКХ регионального заксобрания Денис Седов отметил в беседе с «Ъ», что очередная задержка связана с тем, что предыдущий подрядчик оспаривает выполненные объемы с целью их оплаты, все это вместе с экспертизой заняло долгое время. «Но это косяк районной администрации как заказчика, который должным образом не контролировал работу предыдущего подрядчика. В итоге “Империал” оказался не лучше “Технологии”. Он обещает завершить работы в обозначенные сроки, хотя есть сомнения. И, вероятно, пора установить контроль и регулировать ситуацию уже в ручном режиме на уровне региона, командировав в Барыш команду региональных органов власти»,— сказал депутат.

Жанна Рябцева в беседе с «Ъ» сказала, что к Ульяновской области «большие вопросы, как были потрачены средства», и подробно об этом пойдет разговор на заседании по инциденту №55 10 октября на совещании под руководством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Патрушева.

Сергей Титов, Ульяновск