Двух петербуржцев будут судить за организацию борделей на Московском шоссе

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города, которых обвиняют по ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами и содержание притонов для занятия проституцией).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, по версии следствия, бордели размещались в двух квартирах на Московском шоссе, их открыли в декабре 2023 года. Фигуранты приспособили жилые помещения, где приглашенные женщины оказывали клиентам платные интимные услуги. Мужчины разработали график работы заведений и способы коммуникации с потенциальными клиентами, принимали заказы, получали деньги за предоставленные услуги, которые распределяли между собой, а часть передавали девушкам.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу, отметили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская полиция накрыла притон для занятия проституцией в одной из квартир дома на улице Стойкости.

Андрей Цедрик