Из квартиры дома на улице Стойкости сделали притон для занятия проституцией

Полиция Санкт-Петербурга накрыла притон для занятия проституцией. Преступную деятельность вели в одной из квартир дома на улице Стойкости, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наводку на бордель дал 28-летний гражданин иностранного государства. По указанному адресу правоохранители задержали 40-летнюю иностранку. По предварительной информации, она не только занималась интимными вещами за деньги, но и выполняла работу менеджера.

По факту занятия проституцией возбуждено уголовное дело. Женщину доставили в отдел, в отношении нее составили административный протокол за нарушение миграционного законодательства. Иностранка помещена в спецприемник.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что сеть борделей с доходом до 20 млн рублей в месяц накрыли в Петербурге.

Татьяна Титаева