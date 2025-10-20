МИД Болгарии: самолет Путина при необходимости пропустят в Будапешт

Министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев не исключил, что страна может открыть воздушное пространство для самолета президента России Владимира Путина, чтобы пропустить его в Будапешт на переговоры с Дональдом Трампом.

«Когда прилагаются усилия для достижения мира, и если условием этого является встреча, то логично, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами»,— сказал господин Георгиев (цитата по Darik). При этом «технические детали» власти Болгарии начнут обсуждать, когда станет известна дата встречи президентов России и США.

16 октября Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие недели намерен провести переговоры с Владимиром Путиным в Будапеште. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что местом встречи выбрали Венгрию, потому что и у Владимира Путина, и у Дональда Трампа хорошие отношения с премьером страны Виктором Орбаном.

17 октября Дмитрий Песков сообщил, что маршрут самолета Владимира Путина пока неизвестен. Еврокомиссия поясняла, что разрешение на пролет самолета президента России в воздушном пространстве ЕС могут выдавать правительства отдельных стран.

