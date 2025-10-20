Будапешт не выдержит троих

Европейские союзники Киева определились с тактикой противодействия намерению Трампа согласовать условия украинского урегулирования с Владимиром Путиным в ходе их встречи в Будапеште. Глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что решение конфликта не может быть двусторонней сделкой США и России и главные договоренности должны быть достигнуты при участии президента Зеленского. Сам Зеленский после консультаций с европейскими лидерами потребовал своего участия в будущих переговорах, несмотря на уже прозвучавший отказ Трампа сделать саммит с Владимиром Путиным трехсторонним. Роль главного координатора западной поддержки Киева взял на себя британский премьер Кир Стармер, заявивший о «непоколебимой приверженности» Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава европейской дипломатии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава европейской дипломатии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

После неудачного визита украинской делегации во главе с президентом Зеленским в Вашингтон европейские союзники Киева спешно разрабатывают новые сценарии поддержки Украины в ответ на возобновившийся диалог президентов России и США и подготовку саммита в Будапеште.

Как сообщила 20 октября газета Financial Times со ссылкой на европейские источники, «ЕС займется разработкой планов на случай непредвиденных обстоятельств для украинских властей». По словам собеседника газеты, «высокопоставленные европейские чиновники в ближайшие дни будут работать сверхурочно».

Как отмечает издание, европейцы больше не ожидают «стратегических подвижек в пользу Украины со стороны Трампа».

В свою очередь, издание Politico цитирует европейского дипломата, сокрушающегося по поводу того, что «позиция Трампа по Украине продолжает меняться», в связи с чем европейцам снова приходится в экстренном порядке реагировать на эти колебания. «Европейские лидеры объединяют усилия вокруг Владимира Зеленского после разочаровывающей встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. Как ожидается, Зеленский примет участие во встрече на высоком уровне позднее на этой неделе в Брюсселе. Зеленский будет пытаться заручиться поддержкой в ЕС после саммита в Вашингтоне»,— отмечает издание. По информации Politico, такая встреча может состояться в рамках саммита ЕС в ближайший четверг, 23 октября.

Линию противодействия новому сближению Вашингтона и Москвы обозначила 20 октября глава европейской дипломатии Кая Каллас. Сообщив, что в ЕС будут следить за саммитом Путина и Трампа в Будапеште, Каллас не скрывала, что встреча лидеров России и США не вызывает у нее энтузиазма, поскольку в ней не будет участвовать президент Зеленский.

«Я бы хотела, чтобы именно Зеленский встретился с Путиным, потому что именно они должны прийти к согласию»,— заявила глава европейской дипломатии перед началом очередного заседания глав МИД стран-членов ЕС 20 октября в Люксембурге. На министерской встрече рассматривались вопросы согласования 19-го пакета санкций против России, а также военной и финансовой поддержки Киева.

Комментируя прозвучавшие в ходе встречи с Зеленским заявления Трампа о необходимости прекратить боевые действия между Россией и Украиной по существующей линии соприкосновения и обсуждать обмен территориями, Кая Каллас выразила мнение о том, что «украинцы не могут просто сдаться».

Еще одним заочным оппонентом президента Трампа выступил 20 октября премьер-министр Польши Дональд Туск, отвергший возможность территориальных уступок со стороны Украины ради урегулирования кризиса. «Никто из нас не должен оказывать давление на Зеленского в вопросе территориальных уступок. Уступки никогда не были путем к справедливому и прочному миру»,— написал Туск в социальной сети Х.

Между тем, как сообщила газета Financial Times, разговор в Белом доме шел на повышенных тонах, Трамп «все время ругался», предупреждал собеседника, что в случае его дальнейшей неуступчивости Россия может «уничтожить Украину» и в какой-то момент даже отшвырнул карты зон боевых действий со словами о том, что ему надоело их рассматривать.

Однако это, похоже, не поколебало позиции Зеленского. Согласившись с предложением заморозить конфликт по линии соприкосновения, он заявил об отказе обсуждать обмен территориями: «Мы ничего России дарить не будем»,— заявил украинский президент.

Комментируя предстоящий российско-американский саммит в Будапеште, Зеленский озвучил те же тезисы, что и Кая Каллас, указав на то, что без участия Киева договариваться о чем-то в двустороннем формате Москвы и Вашингтона не имеет смысла. «Если мы действительно хотим справедливого и прочного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то договоренности без нас?» — недоумевал он.

Говоря об активизации контактов президента Зеленского и его европейских союзников после переговоров в Вашингтоне, в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Зеленский звонил лидерам ЕС, чтобы «отчитаться». «Он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны. Они придумывают разные формулы, они придумывают разные ухищрения, то какие-то форматы, то какие-то конференции. Но все только для того, чтобы замаскировать эту самую эскалацию»,— отметила Мария Захарова.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, зачем украинская делегация после каждых переговоров в Белом доме спешит поделиться информацией с европейскими кураторами и СМИ.

«США продвигают мирный путь на Украине. Так почему же украинская делегация сливает конфиденциальные переговоры с Белым домом приятелям в ЕС и Великобритании и прессе?» — написал Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Москва видит противоречивые заявления Киева, они не способствуют урегулированию, а затрудняют процесс»,— заявил 20 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На этом фоне роль главного координатора западной поддержки Киева взял на себя британский премьер Кир Стармер. В минувшие выходные премьер Стармер провел телефонный разговор с президентом Зеленским, европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте. «Лидеры подтвердили свою непоколебимую приверженность Украине. Великобритания продолжит наращивать свою поддержку и обеспечит, чтобы Украина была в максимально выгодном положении в зимний период»,— сообщила канцелярия британского премьера.

Сергей Строкань