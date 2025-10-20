В работе Telegram произошел сбой

На работу мессенджера Telegram с 20:00 до 21:35 мск пользователи пожаловались более 3 тыс. раз, следует из данных Downdetector. Согласно информации от пользователей, в мессенджере не загружаются медиафайлы (33% жалоб), не приходят сообщения (21%), не открывается приложение (25%).

Сбой также зафиксировали в мессенджере Max и сервисе «VK Звонки» — 744 и 3027 жалоб за час. Более 50% жалоб на работу Max поступило из-за сбоя функции звонка. Пользователи сервиса от VK пишут, что он недоступен.

Сегодня в сервисе Downdetector оставили более 20 тыс. жалоб на невозможность подключиться к онлайн-платформам или зайти на сайты, которые обслуживаются облачным сервисом Amazon Web Services (AWS). Из-за этого произошли сбои в системах у AT&T, Delta и United Airlines, McDonald’s, Disney, Roblox, Fortnite, Pokemon и Snapchat.