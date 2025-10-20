Tinder, Snapchat и PlayStation не работают из-за сбоя у Amazon

В работе облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) произошел глобальный сбой, что привело к падению десятков популярных сайтов, приложений и онлайн-платформ.

Пользователи Downdetector оставили более 20 тыс. жалоб на невозможность подключиться к онлайн-платформам или зайти на сайты, которые обслуживаются облачным сервисом Amazon.

Среди компаний и сервисов, пострадавших от сбоя у AWS, оказались мобильный оператор AT&T, авиакомпании Delta и United Airlines, McDonald’s, Disney, Roblox, Fortnite, Pokemon и Snapchat.

В самой Amazon сообщили, что обнаружили источник проблемы и работают над ее устранением. В компании отметили, что сбой произошел на серверах в США, однако привел к проблемам у пользователей со всего мира.

Кирилл Сарханянц