В Курортном районе пообещали построить семь новых объектов образования за три года

В течение ближайших трех лет в Курортном районе Петербурга планируется построить семь новых объектов образования. Об этом в ходе совещания с участием губернатора Александра Беглова по рассмотрению программы развития района на 2026-2028 годы 20 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава города отметил, что властям удалось ликвидировать в Петербурге накопленный дефицит образовательных учреждений. В этом году в Сестрорецке открыли новое здание школы № 324. До конца 2028 года в Курортном районе планируется открыть еще три школы и четыре детских сада, уточнили в городском правительстве.

Также за три года на территории района намерены обустроить 19 общественных пространств. В частности, в 2026 году запланировано благоустройство двух пляжей: «Чудный» в Репино и «Новый» в районе Тарховки в Сестрорецке.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордера на благоустройство пляжей «Детский», «Дубковский» и «Комаровский» в Курортном районе Петербурга.

Андрей Цедрик