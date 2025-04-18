ГАТИ одобрила благоустройство трех пляжей в Курортном районе Петербурга
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордера на благоустройство пляжей «Детский», «Дубковский» и «Комаровский». Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Фото: Пресс-служба ГАТИ
На пляжах планируется заменить уличную мебель, установить новые детские игровые комплексы и качели, а также пляжное оборудование и спасательные вышки. Также вблизи зон отдыха появятся скульптуры нерп.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы не смогут отдохнуть этим летом на пляжах Анапы — их признали непригодными для купания.