ГАТИ одобрила благоустройство трех пляжей в Курортном районе Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордера на благоустройство пляжей «Детский», «Дубковский» и «Комаровский». Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАТИ Фото: Пресс-служба ГАТИ

На пляжах планируется заменить уличную мебель, установить новые детские игровые комплексы и качели, а также пляжное оборудование и спасательные вышки. Также вблизи зон отдыха появятся скульптуры нерп.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы не смогут отдохнуть этим летом на пляжах Анапы — их признали непригодными для купания.

Дарья Астанина