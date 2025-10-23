Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цена не оправдывает средства

Что сдерживает российскую геологоразведку золота при рекордных котировках

Российские золотодобывающие компании не спешат пользоваться рекордными ценами на мировом рынке для расширения инвестиций в новые проекты и геологоразведку. Основными сдерживающими факторами являются длительные сроки окупаемости, усиление фискального давления, геополитическая изоляция и подорожание оборудования и работ. Чтобы избежать рисков, свободные средства предприятия направляют на оптимизацию, дивиденды и сокращение долговой нагрузки.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Нечего разведывать

Мировые цены на золото бьют исторические рекорды. К концу первой недели октября они превысили $4 тыс. за тройскую унцию. Несмотря на это, затраты компаний на геологоразведку продолжают снижаться. На горизонте 2030 года такое сокращение инвестиций может привести к падению мировой добыче золота на 17% по сравнению с 2024-м, сообщалось на симпозиуме горнодобывающей промышленности NorthernMining. Крупнейшие месторождения мира, которые сосредоточены в Австралии, США, России, Узбекистане, Индонезии и некоторых странах Африки, были открыты во второй половине XX века и эксплуатируются до сих пор, новых крупных открытий сейчас нет.

Основной причиной снижения вложений в поиски и разработку новых участков эксперты называют длительные сроки окупаемости. Как поясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, от получения лицензии до начала добычи золота в промышленных масштабах может пройти 5–15 лет. «При этом цены на золото могут демонстрировать высокую волатильность и упасть в самый неподходящий момент — как раз тогда, когда новые месторождения будут требовать больших инвестиций»,— отмечает она.

Вторым фактором эксперт называет экологические риски. По ее словам, добыча руды может разрушить уникальные экосистемы, и это значит, что золотодобытчикам придется вкладывать большие средства не только в разведку и производства, но и в минимизацию ущерба для природы. Есть и дополнительные аспекты — «гонка зарплат», дефицит квалифицированных кадров, высокие процентные ставки, которые съедают рентабельность. На российских золотодобытчиков также влияет проблема сбыта из-за санкций. Поэтому вполне логично, что крупным компаниям проще осуществлять портфельные инвестиции, то есть совершать сделки с готовыми активами конкурентов, а не инвестировать в разведку с не всегда определенным результатом, отмечает госпожа Мильчакова. Долгосрочная рентабельность проектов может расти, если цены на золото в $3–4 тыс. за тройскую унцию будут сохраняться в течение нескольких лет. Но для этого должен оставаться слабым курс доллара, а спрос мировых центральных банков на драгметаллы — высоким. Если эти факторы сохранятся как минимум до 2030 года, значит, хотя бы отчасти негативные тенденции сокращения инвестиций в геологоразведку преодолеть удастся, считает Наталья Мильчакова.

Такого же мнения придерживается главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин. Если предположить, что цена в $4 тыс. за тройскую унцию установилась на десятилетия,— тогда другое дело. В этом случае, говорит он, даже с учетом существующих политических рисков и постоянно ужесточающихся экологических требований к разработке месторождений экономика действительно появляется. «Однако кто в отрасли верит в столь высокую ценовую конъюнктуру на горизонте 10–15 лет? Таковых найти будет трудно»,— рассуждает эксперт. Поэтому издержки новых месторождений, которые если и могут быть сейчас открыты, то в труднодоступных регионах, где отсутствует энергетическая и логистическая инфраструктура (и ее надо закладывать в инвестпрограмму), с учетом существующих экологических норм, требований к рекультивации весьма высоки.

«Стоит отметить, что абсолютно новое месторождение — это обычно большой объем вскрышных работ. «Толстая вскрышка», помимо очевидных затрат, требует более высококвалифицированного персонала, который осуществляет такие работы. А такой персонал сейчас в дефиците. Поэтому если ставить на одну чашу весов геологоразведку нового месторождения с последующей разработкой, а на другую — поглощение конкурента и отработку фланговых запасов разработанного месторождения, то с учетом ценовой конъюнктуры побеждает по экономике второй вариант»,— признает Михаил Шульгин.

Как отмечает собеседник “Ъ” в крупной золотодобывающей компании, цена золота превысила $4 тыс. за унцию меньше месяца назад, а цикл геологоразведки от начала поисковых работ до открытия месторождения и утверждения запасов в среднем составляет три-пять лет. То есть, по его словам, эффект от новых инвестиций в геологоразведку будет виден в будущем. «Геологоразведка — это долгосрочные инвестиции. В ситуациях неопределенности многие инвесторы — в первую очередь несистемные — снижают объем таких инвестиций, на системных же может влиять ситуация удорожания кредитных ресурсов и процентных ставок»,— говорит он.

Ключевых причин низкой инвестиционной активности в сегменте золотодобычи три, заключает другой собеседник “Ъ” в золотодобывающей отрасли. Во-первых, затрудненный доступ к долгосрочному финансированию. Во-вторых, отсутствие пайплайна проектов ранней и средней стадии, то есть юниоров. В-третьих, очень неэффективная система госрегулирования, перечисляет он. «Особенно болезненные моменты здесь — платеж при открытии месторождения на поисковой лицензии и обязательное двойное технико-экономическое обоснование проекта. Таким образом, от подачи заявки на лицензию до готовности к проектированию проходит в лучшем случае пять лет, из которых два с половиной года — только на оформление документов»,— сетует собеседник «Ъ-Промышленности».

«Гринфилды сейчас мало кого интересуют»

Стоимость золота продолжает активно расти, при этом отраслевые компании не спешат вкладывать в новые проекты. О том, почему стоимость золота выше $4 тыс. за тройскую унцию не решает структурных проблем и задач российской золотодобычи, “Ъ” рассказал президент ПАО «Селигдар» Александр Хрущ.

Президент ПАО «Селигдар» Александр Хрущ

Президент ПАО «Селигдар» Александр Хрущ

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Селигдар»

Президент ПАО «Селигдар» Александр Хрущ

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Селигдар»

— Почему высокая цена золота не стимулирует инвестиции в новую разведку?

— Развитие минерально-сырьевой базы — основа долгосрочного развития любой золотодобывающей компании. Если производитель не работает над пополнением собственных запасов и не финансирует это направление, у него нет будущего.

Но, оценивая уровень сиюминутных сверхприбылей золотодобытчиков, важно не забывать, что текущий курс рубля к доллару стал менее комфортен для представителей отрасли и фактически нивелирует рост стоимости металла. Если говорить конкретно о направлении геологоразведки и постановки новых запасов на баланс, надо понимать, что это не только долгий и дорогостоящий цикл работ, но и имеющий ряд рисков процесс. Начиная от неподтверждения ранее полученных данных, заканчивая сложностями в поиске оптимальной технологии извлечения металла, потому что производителям с каждым годом приходится работать все с более упорными и бедными рудами, которые требуют больших затрат, ресурсов и компетенций.

Например, попыток освоения крупнейшего месторождения Якутии Кючус, которым мы сейчас активно занимаемся, было очень много. Однако только специалистам «Селигдара» удалось найти экономически эффективную технологию в результате долгой и кропотливой работы, в которую были вовлечены не только российские, но и зарубежные научные организации.

Инвестиционный цикл отработки золоторудного месторождения в среднем составляет около десяти лет. За такой период может произойти цепочка событий, начиная от макроэкономических потрясений, нарушения логистических цепочек, роста ключевой ставки и заканчивая нововведениями в регуляторике. Все это создает существенные ограничения при инвестиционном планировании. В настоящее время высокие ставки, безусловно, негативно сказываются на реализации долгосрочных проектов с большими начальными затратами и длительным сроком возврата вложенного капитала.

— Насколько вы сами активно вкладываете в пополнение запасов?

— В «Селигдаре» ресурсная база по золоту за последние десять лет возросла на 175 т (160%) при среднегодовом темпе прироста на уровне 11%. При текущем уровне добычи наша обеспеченность действующих активов составляет от пяти до шести лет, а если учитывать готовящиеся к освоению месторождения, холдинг обеспечен работой на горизонте более 20 лет.

— Что является ключевым барьером для роста вложений в геологоразведку?

— Геологоразведка — это всегда задел на будущее, который предполагает расширение производства. Но когда доступность финансовых ресурсов на рынке заимствований ограничивается, они начинают направляться преимущественно на поддержание текущих операций, а не на дальнейшее развитие. Проекты на ранних стадиях и гринфилды сейчас мало кого интересуют и практически не финансируются, а сделок, требующих серьезных инвестиций на рынке,— единицы.

Вся золотодобывающая отрасль столкнулась с проблемой роста издержек. Игнорировать негативное влияние макроэкономических факторов невозможно. Именно поэтому мы активно работаем над поиском новых финансовых механизмов заимствований на рынке для дальнейшей реализации наших ключевых целей — проектов «Хвойное» и «Кючус», которые позволят существенно увеличить капитализацию компании.

— Компании сейчас выгоднее покупать готовые активы конкурентов, чем финансировать с нуля геологоразведку?

— Крупные игроки стремятся усилить свою позицию путем приобретения небольших компаний, расширяя добычу и увеличивая объемы запасов либо диверсифицируя направления бизнеса.

Если говорить о «Селигдаре», то наша деятельность сосредоточена исключительно на существующих активах. На сегодняшний момент «Селигдар» обеспечен 285 т запасов по золоту. Мы работаем с «Росгеологией» по юниорным проектам уже достаточно давно в нескольких регионах России. Они не являются для нас основными, но мы рассчитываем, что в будущем они смогут быть встроены в нашу действующую программу геологоразведки на работающих активах.

Помимо этого, в нашем портфеле также есть успешные примеры работы собственной геологоразведки. Например, в 2024 году в Алданском районе Якутии на правах первооткрывателя «Селигдар» поставил на баланс запасы месторождения Рябчик в объеме более 2,3 т золота.

— Свидетельствует ли сочетание высоких цен на золото, стагнации в разведке и растущей консолидации о фундаментальном сдвиге в отрасли, когда модель роста за счет открытия новых месторождений окончательно уступила место модели оптимизации и слияния существующих активов?

— Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Цена на золото исторически растет. На мировом рынке действительно отмечается снижение финансирования ГРР и, как следствие, уменьшение количества компаний за счет юниоров и рисковых проектов, по которым «не сходится» экономика в связи со снижением содержания золота и трудоемкости технологий даже в условиях рекордных цен на золото. Реалии российского рынка отличаются: у нас юниорное движение только начинает свое развитие. Изменения в запасах золота происходят скорее не за счет открытия новых месторождений, а в связи с переоценкой старых объектов, найденных еще советскими геологами.

Если давать оценку текущего состояния отрасли, то скорее мы наблюдаем ситуацию, когда дорогие деньги заставляют сокращать лишние расходы и корректировать инвестиционные планы, при этом высокая цена на золото только смягчает ситуацию. В таких условиях производителям крайне важно быстро адаптироваться, искать комбинированные инструменты, ускорять реализацию собственных проектов и наращивать собственную ресурсную базу.

Баланс рисков и юниоров

Шеф-редактор журнала «Золото и технологии» Михаил Лесков отмечает, что у отраслевых игроков все же есть интерес к ранним и юниорским проектам. «Но этот процесс запустился не сегодня и не на отметке $4 тыс. за тройскую унцию, а гораздо раньше, когда цена только начала движение от $1,5–2 тыс. за тройскую унцию. Сейчас же на фоне стремительного роста этот интерес лишь обострился»,— говорит он.

Он поясняет, что активность может показаться низкой из-за того, что основную работу по геологоразведке ведут не крупные добытчики, а небольшие, часто непубличные компании. В то время как для больших компаний разведка — смежный бизнес. Ключевым барьером для масштабной разведки он называет катастрофическую нехватку подготовленных площадей. Эксперт отмечает, что долгие годы в России почти не велись работы самых ранних стадий — геологическая съемка и поиски. А ведь каждый этап — от поисков до детальной разведки — занимает годы, а иногда и десятилетия, с неизбежными паузами на согласования и планирование. Это возвратно-поступательный процесс, сильно зависящий от внешней конъюнктуры. В итоге инвестировать просто некуда — нет локаций с достаточной подготовкой, говорит господин Лесков. По его мнению, такая ситуация породила волну сделок по купле-продаже активов на рынке.

Драйвером процесса M&A, как отмечает инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин, помимо колоссального роста стоимости золота в последние годы, который может продолжится, является сохранение сверхприбыли преимущественно у компаний. За счет покупки активов компании пытаются сократить время до начала продаж золота на рынок.

Приобретение готовых активов для крупных компаний экономически более оправданно и менее рискованно, чем запуск геологоразведки с нуля. Разведочные проекты требуют многомиллионных инвестиций, растянуты во времени и сопряжены с высокой неопределенностью по запасам и инфраструктуре. Покупка действующих месторождений и предприятий с подтвержденными запасами выглядит более надежной стратегией. Крупные игроки расширяют портфель за счет приобретений средних и региональных компаний, что позволяет быстро нарастить добычу и снизить себестоимость через синергию логистики и переработки.

Показательные примеры — консолидация активов GV Gold («Высочайший») в Иркутской области в 2025 году, а также сделка по полному выкупу ГК «Западная» компанией «ОКТО Золото», закрытая в апреле. Последняя объединяет месторождения в Якутии, Бурятии и Забайкалье и отражает стремление бизнеса к укрупнению ресурсной базы и оптимизации цепочки от добычи до переработки.

При этом, подчеркивает Михаил Лесков, в условиях высокой неопределенности и дорогих денег компании вынуждены готовиться к возможному развороту цен. Поэтому они направляют средства на реконструкцию мощностей, создание запасов руды и материальных ресурсов, чтобы обеспечить устойчивость в будущем, когда цены могут упасть, а издержки — продолжить расти.

«Отрасль трезво оценивает реальность: высокие ставки, риски, растущие затраты и непредсказуемую регуляторную среду. Действия компаний — это не стагнация, а сложная перестройка и качественная трансформация. Происходит смена собственников: «усталые» игроки уступают место новым, более амбициозным, которые приносят с собой свежие идеи и драйв. Таким образом, отрасль готовится к следующему витку роста, сочетая как оптимизацию существующих активов, так и поиск новых возможностей»,— заключает Михаил Лесков.

Полина Трифонова

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все