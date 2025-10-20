Китайский рост признан временно достаточным

Экономика Китая в третьем квартале выросла на 4,8% — это самые низкие темпы роста в этом году. Впрочем, даже если и четвертый квартал будет закрыт с таким же результатом, ВВП 2025 года, по всей видимости, достигнет официальной цели в 5%. Этому поспособствует дальнейшая переориентация торговых потоков КНР и наращивание поставок на уже освоенные рынки. Такая устойчивость может использоваться властями Китая как для отстаивания своих интересов при переговорах с США, так и для откладывания новых мер поддержки экономики. Между тем с учетом слабости внутреннего спроса и кризиса на рынке недвижимости поддержание темпов роста в следующем году может потребовать от государства большего участия.

Экономика Китая в третьем квартале 2025 года увеличилась на минимальные за год 4,8% (в годовом выражении), сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Фактический показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics, а также с целевыми ориентирами. Во втором квартале рост ВВП был оценен в 5,2%. Сохранения нынешних темпов в четвертом окажется достаточно для достижения официальной цели КНР в 5%, считают аналитики. Напомним, таким же результат был и в прошлом году.

Предполагается, что рост в конце года будет поддержан главным образом расширением экспорта. По данным ГСУ, в сентябре поставки увеличились на максимальные с марта 8,3% в годовом выражении, до $328,6 млрд (см. “Ъ” от 14 октября). Поставщики адаптируются к торговой политике США, поэтому спад в отгрузках в Соединенные Штаты в июле—сентябре компенсировался их расширением в страны АСЕАН, Евросоюз, а также Австралию и Южную Корею. Аналитики ING ждут сохранения этих тенденций и дальнейшей переориентации экспорта в четвертом квартале.

Сейчас стабильные заказы извне поддерживают деловую активность в производственном секторе Китая. Так, рост промышленного производства в сентябре составил 6,5% после 5,2% в августе (вместо ожидаемых аналитиками 5%).

В обрабатывающей промышленности объемы выпуска выросли на 7,3% (5,7% в прошлом месяце): ускорение роста демонстрировал целый ряд отраслей, в том числе автомобилестроение и химическая промышленность.

Устойчивость отгрузок и улучшение настроений крупных производителей, вероятно, будут использоваться китайской стороной для укрепления своих позиций на переговорах с США — в том числе на встрече вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна и министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента в Малайзии. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не исключают, что Китаю удастся заключить торговое соглашение без заметных уступок. Сейчас США угрожают КНР пошлинами в размере 155% в случае, если страны не смогут достичь договоренностей до 1 ноября.

Между тем уверенность в достижении планов по росту ВВП может стать аргументом и для китайских чиновников, которые рассчитывают отложить введение новых мер поддержки, считают в ING. Однако с учетом неясных внешних перспектив накопленные внутренние проблемы в отсутствие системных решений будут тормозить темпы роста экономики в следующем году.

Аналитики МВФ обращают внимание на сохраняющуюся слабость внутреннего спроса в КНР: розничные продажи выросли на 3% в сентябре после увеличения на 3,4% в августе. Эффект от программы trade-in, которая до сих пор поддерживала стабильное, хотя и медленное расширение потребления (см. “Ъ” от 6 марта), себя, вероятно, исчерпал. Дополнительное давление на ожидания и настроения потребителей оказывает спад на рынке недвижимости Китая: вложения в сектор за первые девять месяцев года сократились на 13,9%, и восстановления их объема аналитики в среднесрочной перспективе не ждут.

Кристина Боровикова