В Ленобласти показали ход работ по капитальному ремонту моста через Славянку
В деревне Порицы Гатчинского района Ленинградской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Славянку. О завершении очередного важного этапа работ сообщили в комитете по дорожному хозяйству региона.
Как уточняется в сообщении, в настоящий момент на объекте завершен монтаж балок пролетного строения. Каждая из шести весит по 15 тонн. После этого начнутся работы на проезжей части.
Сам капремонт проходит в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». После капремонта на мосту через Славянку обустроят тротуар и пешеходные дорожки, а также смонтируют освещение.
Сейчас движение осуществляется по временному мосту, на котором организована реверсивная схема.
