На половине моста в поселке Лебяжье восстановят реверсивное движение

Реверсивное движение восстановят на половине моста через реку в поселке Лебяжье Ленобласти. Специалисты провели дополнительное обследование переправы и приняли решение, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обследование прошло под контролем председателя комитета по дорожному хозяйству Дениса Седова. Мост на 60-м км дороги Санкт-Петербург — Ручьи перекрыли из-за аварийного состояния.

После запуска реверсивного движения проехать по мосту смогут лишь легковые автомобили и автобусы средней вместимости. Через него будут проходить автобусные маршруты №№ 401, 403, 672, 673 и 673А.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более миллиарда рублей потратят на ремонт Ладожского моста.

Татьяна Титаева