В день матча «Ростов—Пари Нижний Новгород» изменится расписание автобусов

В среду, 22 октября, состоится встреча ФК «Ростов» и ФК «Пари Нижний Новгород. Расписание автобусного движения в Ростове-на-Дону в день проведения матча изменится, сообщили в администрации города.

Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Маршруты №1, 35, 42, 58, 78 и 83 продлят до ТРК «МЕГАМАГ». Они будут курсировать с 19:00 до 23:30.

От остановки «Аллея Ростов-Арена», которая находится рядом со стадионом, можно будет уехать маршрутами № 8, 49, 65а и 75.

Мария Хоперская