Шестиклассница попала в больницу после ДТП при выходе из трамвая на Новочеркасском

Полиция проводит проверку по факту ДТП с шестиклассницей в Красногвардейском районе Петербурга. Дорожный инцидент с пострадавшей произошел 23 сентября в 21:10, сообщили в региональном ГУ МВД.

Было установлено, что 55-летний водитель, управляя автомобилем Datsun, двигаясь по Новочеркасскому проспекту от Республиканской улицы, у дома 17 по Новочеркасскому проспекту совершил наезд на 12-летнюю ученицу 6-го класса. Девочка переходила проезжую часть после выхода из трамвая.

В результате ДТП школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего в настоящий момент устанавливаются, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что испугавшийся полиции подросток на мопеде попал в тяжелое ДТП в Стрельне.

Андрей Цедрик