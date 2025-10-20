Трамп о неизвестном оружии США и «большой цене» отсутствия соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме неожиданно заявил, что уже четыре года разрабатывает оружие. Других подробностей он не привел. Господин Трамп также признался, что не верит в победу Украины, хотя и допускает такую возможность. Что касается отношений с КНР, американский лидер рассчитывает заключить с китайским справедливую сделку. Главные высказывания господина Трампа — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Об Украине

Не думаю, что Украина выиграет войну. Но она все еще может выиграть, война — очень странная вещь.

Многие заплатят большую цену, если не достигнут мирного соглашения.

Большинство погибающих на Украине от российских ударов — военные, а не гражданские.

О секрете США

США располагают самым передовым оружием, о существовании которого люди даже не знают. Я начал создавать его четыре года назад.

Об отношениях с Китаем

Китай будет платить импортные пошлины в размере 155%, если мы не сможем устранить разногласия в торговых отношениях.

По моим ожиданиям, мы, вероятно, сможем достичь справедливой сделки с председателем КНР Си Цзиньпином.

США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в КНР на фоне торгового конфликта.

Визит в Китай может состояться в начале 2026 года.

О Тайване

США не ожидают резкого всплеска напряженности в отношениях с КНР из-за Тайваня.

Не думаю, что Китай будет нападать на Тайвань.

О сделке с Австралией