Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп о неизвестном оружии США и «большой цене» отсутствия соглашения по Украине

Дональд Трамп признался в наличии у США оружия, запущенного им в производство

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме неожиданно заявил, что уже четыре года разрабатывает оружие. Других подробностей он не привел. Господин Трамп также признался, что не верит в победу Украины, хотя и допускает такую возможность. Что касается отношений с КНР, американский лидер рассчитывает заключить с китайским справедливую сделку. Главные высказывания господина Трампа — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Об Украине

  • Не думаю, что Украина выиграет войну. Но она все еще может выиграть, война — очень странная вещь.
  • Многие заплатят большую цену, если не достигнут мирного соглашения.
  • Большинство погибающих на Украине от российских ударов — военные, а не гражданские.

О секрете США

  • США располагают самым передовым оружием, о существовании которого люди даже не знают. Я начал создавать его четыре года назад.

Об отношениях с Китаем

  • Китай будет платить импортные пошлины в размере 155%, если мы не сможем устранить разногласия в торговых отношениях.
  • По моим ожиданиям, мы, вероятно, сможем достичь справедливой сделки с председателем КНР Си Цзиньпином.
  • США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в КНР на фоне торгового конфликта.
  • Визит в Китай может состояться в начале 2026 года.

О Тайване

  • США не ожидают резкого всплеска напряженности в отношениях с КНР из-за Тайваня.
  • Не думаю, что Китай будет нападать на Тайвань.

О сделке с Австралией

  • США и Австралия подпишут соглашение по критически важным минералам, над которым работали около четырех или пяти месяцев.
  • Через год у США будет столько критических минералов и редкоземельных элементов, что они «не будут знать, что с ними делать».

Новости компаний Все