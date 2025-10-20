Трамп о неизвестном оружии США и «большой цене» отсутствия соглашения по Украине
Дональд Трамп признался в наличии у США оружия, запущенного им в производство
Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме неожиданно заявил, что уже четыре года разрабатывает оружие. Других подробностей он не привел. Господин Трамп также признался, что не верит в победу Украины, хотя и допускает такую возможность. Что касается отношений с КНР, американский лидер рассчитывает заключить с китайским справедливую сделку. Главные высказывания господина Трампа — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Об Украине
- Не думаю, что Украина выиграет войну. Но она все еще может выиграть, война — очень странная вещь.
- Многие заплатят большую цену, если не достигнут мирного соглашения.
- Большинство погибающих на Украине от российских ударов — военные, а не гражданские.
О секрете США
- США располагают самым передовым оружием, о существовании которого люди даже не знают. Я начал создавать его четыре года назад.
Об отношениях с Китаем
- Китай будет платить импортные пошлины в размере 155%, если мы не сможем устранить разногласия в торговых отношениях.
- По моим ожиданиям, мы, вероятно, сможем достичь справедливой сделки с председателем КНР Си Цзиньпином.
- США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в КНР на фоне торгового конфликта.
- Визит в Китай может состояться в начале 2026 года.
О Тайване
- США не ожидают резкого всплеска напряженности в отношениях с КНР из-за Тайваня.
- Не думаю, что Китай будет нападать на Тайвань.
О сделке с Австралией
- США и Австралия подпишут соглашение по критически важным минералам, над которым работали около четырех или пяти месяцев.
- Через год у США будет столько критических минералов и редкоземельных элементов, что они «не будут знать, что с ними делать».