Николай Кочетаев не смог оспорить отставку с поста главы орловского Мценска

Судебная коллегия по административным делам Орловского облсуда оставила без изменения решение Мценского райсуда о досрочном прекращении Николаем Кочетаевым полномочий главы Мценска из-за утраты доверия. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Решение суда вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Кочетаев

Фото: администрация Мценска Орловской области Николай Кочетаев

Фото: администрация Мценска Орловской области

Господин Кочетаев пытался оспорить свою отставку в начале сентября. Соответствующее решение было вынесено Мценским райсудом в середине июля. Основанием для отставки чиновника стал иск прокуратуры, которая потребовала признать незаконным бездействие главы Мценска по урегулированию конфликта интересов и установить факт его наличия.

Как установили в надзорном ведомстве, в пользовании Николая Кочетаева находился автомобиль Genesis GV80, на котором он передвигался в том числе в рабочее время. Машина была приобретена в марте 2024 года по договору лизинга с ООО «Стандарт», руководителем которого является супруга господина Кочетаева. Лизинговые платежи оплачивала эта же компания. В мае 2024 года автомобиль передали главе города в безвозмездное пользование по договору, заключенному между «Стандартом» и самим Кочетаевым.

Кроме того, «Стандарт» управляет многоквартирными домами, в которых находятся муниципальные квартиры. Функции собственника по ним выполняет управление ЖКХ администрации Мценска. Несмотря на жалобы жителей на ненадлежащее содержание домов, проверки со стороны муниципального жилищного контроля в отношении общества не проводились. При этом ответы на четыре обращения граждан подписывал лично Николай Кочетаев.

Егор Якимов