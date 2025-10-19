Оренбургский газовый завод прекратил прием сырья из Казахстана из-за удара БПЛА

Оренбургский газоперерабатывающий завод перестал принимать сырой газ с месторождения Карачаганак из-за аварийной ситуации на объекте, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана. Российская сторона пока не сообщила, насколько серьезны оказались повреждения от ночного удара беспилотников по предприятию, а также не предоставила информацию о сроках восстановления работы, отметили в казахстанском ведомстве.

Ночной налет не затронул систему газоснабжения в Казахстане, сообщили в министерстве. Об оценке потенциальных потерь и дальнейших действий в министерстве сообщат дополнительно.

Ночью Украина впервые атаковала оренбургское предприятие. На объекте произошел пожар, среди работников пострадавших не оказалось, сообщал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Этот газоперерабатывающий завод — крупнейший в мире газохимический комплекс, до 1 января он участвовал в поставке газа в Европу через территорию Украины.