В Батайске водитель неуправляемой «Лады» влетел в 13-летнего пешехода

В Батайске 13-летний пешеход пострадал в ДТП. Авария случилась днем 20 октября на пересечении улиц Энгельса и Горького, сообщили в госавтоинспекции по Ростовской области.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель «Хонда Аккорд», проезжая на красный сигнал светофора, врезался в «Лада XRAY». За рулем последнего находился 63-летний автомобилист. Он потерял контроль над машиной, из-за чего ее отбросило на 13-летнего пешехода.

В результате ДТП подростка госпитализировали.

Мария Хоперская