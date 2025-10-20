Начальник петербургского метро объяснил отсутствие кондиционеров в вагонах

Глава петербургского метрополитена Евгений Козин рассказал, почему его предприятие не будет эксплуатировать составы с межвагонными переходами и кондиционерами, как в Москве, сообщает «Фонтанка».

По его словам, реальный эффект от сквозных переходов — плюс 16–18 человек к вместимости восьмивагонного состава. Также в петербургской подземке исходят из соображений безопасности, так как на вагоны со сквозными проходами нет соответствующих заключений от профильных ведомств.

Что касается кондиционеров, то господин Козин считает, что в петербургском метро следует развивать приточно-вытяжную вентиляцию. Из-за систем кондиционирования в вагонах избыточное тепло поступает в тоннели.

Система вентиляции в подземке, спроектированная в советское время, не позволяет отводить лишнее тепло. Параметры микроклимата, по мнению начальника метро, в таком случае изменятся в худшую сторону.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что последний, 37-й состав поезда «Балтиец» вышел на «красную» ветку петербургского метро. Всего с 2022 года город получил 296 новых вагонов в красном оформлении.

Андрей Маркелов