На «красную» ветку петербургского метро вышел последний состав «Балтийца»

Последний, 37-й состав поезда «Балтиец» вышел на «красную» ветку петербургского метро, сообщает пресс-служба Смольного. Всего с 2022 года город получил 296 новых вагонов в красном оформлении. С ноября по декабрь примут еще пять составов для работы на будущей Красносельско-Калининской линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2026 году власти Петербурга примутся за обновление составов на «синей» ветке. «Балтийцы» на текущий момент являются самыми современными поездами петербургской подземки. Салоны оснащены USB-разъемами, местами для маломобильных пассажиров, а также системой вентиляции и обеззараживания воздуха.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 16 октября на севере и юге «красной» ветки случился масштабный сбой из-за неисправного состава. Пассажиры станций «Девяткино», «Гражданский проспект», «Автово» и «Проспект Ветеранов» не могли уехать в центр. На платформах образовалась давка. Стоимость такси в этот момент увеличилась до 2 тыс. рублей.

Андрей Маркелов