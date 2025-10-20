Продажи автомобилей с пробегом в Петербурге сократились на 5% с начала года

По итогам трех кварталов текущего года в Петербурге зарегистрирован 133 061 автомобиль с пробегом. Этот показатель на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит аналитический центр «Автомаркетолог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняет Telegram-канал AutoRun SPb, лидером в модельном рейтинге остается отечественная Lada — 12 277 проданных авто (на 8% меньше, чем за январь-сентябрь 2024 года). На втором и третьем местах расположились Kia и Volkswagen (8834 и 8725 регистраций с падением на 9% и 6% соответственно).

Единственным брендом в топ-10, улучшившим свою позицию с начала года по сравнению с тремя кварталами 2024-го, оказался Hyundai. Остальные марки из первой десятки продемонстрировали снижение продаж. При этом самое мягкое падение зафиксировано у Toyota — 2%, а самое значительное — у Kia и Renault (на 9%).

Прежде «Ъ-СПб» писал о снижении среднего возраста подержанных автомобилей в Петербурге и Ленобласти по сравнению с прошлым годом.

Андрей Цедрик