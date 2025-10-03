По сравнению с 2024 годом средний возраст подержанных автомобилей в Петербурге и Ленобласти снизился. Об этом сообщают эксперты портала Авто.ру Бизнес. Наиболее «свежие» машины можно найти у дилеров, машины от «частников» чаще доступнее по цене.

В китайском сегменте средний вораст авто от частников составил 4,7 года против 4,8 у перекупщиков и 3,3 у дилеров. У российских брендов разрыв максимальный: автомобили от частников и перекупщиков остаются довольно возрастными – 14,6 и 18 лет соответственно. У дилеров — 7,2 года.

В европейском сегменте сильнее всего «помолодели» машины у перекупщиков — с 14,4 до 13,5 лет. У дилеров средний возраст машины составляет 9,8 лет, у частников — 13,5.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что машины с пробегом у дилеров в Петербурге подешевели на 15,2% с начала 2025 года.

Андрей Маркелов