Артем Жога поручил подготовить коммунальную технику к зиме

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поручил федеральным инспекторам взять под контроль подготовку к зиме коммунальной техники в регионах УрФО, сообщили в Telegram-канале полпредства.

В ходе оперативного совещания Артем Жога подчеркнул важность готовности снегоуборочных машин. «Чтобы снегопады не застали врасплох, нужно заранее обеспечить достаточное количество специалистов и запасы топлива, необходимые для оперативного вывода техники на линии»,– отметил он.

Кроме того, в связи с приближением школьных каникул господин Жога поручил усилить контроль за безопасностью в местах массового скопления несовершеннолетних в данный период и сосредоточиться на профилактических мероприятиях.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что парк коммунальной техники в городе почти готов к зимнему сезону.

Полина Бабинцева