В Екатеринбурге водителям и механизаторам ДЭУ поднимут зарплаты на 30%

В Екатеринбурге в 2026 году повысят зарплаты механизаторам и водителям ДЭУ на 30%, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем telegram-канале. Решение связано с нехваткой специалистов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«К сожалению, в сфере сохраняется кадровый дефицит. Остро стоит вопрос по механизаторам и водителям: данные специалисты высоко востребованы на рынке»,— написал господин Орлов.

Алексей Орлов так же отметил, что парк коммунальной техники почти готов к зимнему сезону. Закуплены противоледные материалы и другие расходники.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что водители вошли в пятерку самых востребованных профессий в Уральском федеральном округе (УрФО), при этом особенно острый дефицит кадров зафиксирован в Свердловской области.

Полина Бабинцева