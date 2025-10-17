Карельский мрамор будут использовать при реставрации Исаакиевского собора

При реставрации фасадов Исаакиевского собора в Петербурге будут использовать карельский мрамор. Об этом рассказал в соцсетях глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Специалисты уже взяли образцы с мраморного месторождения Ковадъярви, чтобы подобрать нужные цвета и фактуру. Лабораторные исследования материала прошли успешно.

Господин Парфенчиков добавил, что уникальный рисунок мрамора Ковадъярви формировался более 2 млрд лет. Палитра включает множество оттенков — от белого до черного.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на продолжение работ по реставрации Духовского корпуса Александро-Невской лавры потратят 474 млн рублей.

Андрей Маркелов