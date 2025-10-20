В Ростове-на-Дону к теплу подключили 97% котельных и 84% МКД

В Ростове-на-Дону продолжается поэтапное подключение потребителей к теплу, которое началось 15 октября. На данный момент к отоплению подключены 97% котельных, 86% социальных объектов и 84% многоквартирных домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом власти отметили проблемный участок в цепочке теплоснабжения — управляющие компании. От жителей поступают жалобы на холодные батареи из-за бездействия жилищных организаций.

«Чтобы батареи стали горячими в квартирах, мало подать теплоноситель в дом. Управляющие компании также должны профессионально отработать. Им необходимо качественно выполнить регулировку внутридомовых систем отопления, устранить завоздушенность в трубах, где есть в этом необходимость. Подчеркну, управляющие компании получают от жителей за это деньги и должны добросовестно выполнять свою работу», — пояснил Александр Скрябин.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики поручено совместно с ресурсоснабжающими организациями находиться в постоянном контакте с обслуживающими жилфонд организациями. Так, согласно нормативным документам, на пусконаладочные работы отводится две недели.

«Но это не повод для жилищников выполнять все в последний момент. Необходимо прилагать максимум усилий, чтобы завершить запуск как можно быстрее», — подытожил в сообщении глава администрации.

Константин Соловьев