В Белом доме назвали сроки окончания шатдауна в США

Правительство США может возобновить работу после шатдауна уже на этой неделе. Такое мнение высказал глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

«Есть шанс, что на этой неделе все сложится, и умеренные демократы очень быстро сделают шаг вперед и откроют правительство»,— уточнил господин Хассет в комментарии CNBC. Говоря о шатдауне, он подчеркнул, что его «устроил» лидер демократов в Сенате США Чак Шумер.

Шатдаун начался в США 1 октября из-за того, что правящая Республиканская партия и оппозиционная Демократическая партия не смогли договориться о статьях расходов правительства. В Сенате отклоняли законопроект о продолжении финансирования девять раз из-за нехватки голосов демократов. Представители оппозиции требовали продления налоговых льгот на здравоохранение.

Подробности — в материале «Ъ» «Шатдауном по бюрократии».