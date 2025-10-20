Маргарита Симоньян начала курс химиотерапии

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила о начале курса химиотерапии. Журналист уточнила, что не может предсказать, как будет себя чувствовать во время лечения и когда вернется в эфир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Симоньян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Маргарита Симоньян

Госпожа Симоньян также попросила поклонников не писать ей в комментариях фразы «Все будет хорошо», поскольку такие слова вызывают у нее болезненную реакцию. «Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце. Потому что все будет так, как угодно Господу»,— подчеркнула главред RT в Telegram-канале.

9 сентября Маргарита Симоньян сообщила, что перенесла операцию на левой стороне груди. По ее словам, заболевание диагностировали еще в начале месяца. Тогда журналист говорила, что у нее обнаружили «страшную, тяжелую» болезнь, не уточнив, какую именно.