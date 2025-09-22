Симоньян рассказала о лечении от рака

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила, что проходит лечение от рака.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Скоро увидите меня в париках»,— написала она в Telegram-канале. Она напомнила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, по-прежнему находится в коме.

9 сентября 45-летняя Маргарита Симоньян сообщила, что перенесла операцию на левой стороне груди. По ее словам, заболевание было диагностировано в начале сентября. Тогда госпожа Симоньян говорила, что у нее обнаружили «страшную, тяжелую» болезнь, не уточнив, какую именно.