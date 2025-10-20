Три человека погибли и 15 пострадали при обстрелах Черноземья за выходные

За прошедшие выходные ВСУ атаковали все регионы Черноземья с помощью как минимум 68 беспилотников. По данным Минобороны, больше всего БПЛА уничтожили над Белгородской областью — 37. Еще 15 дронов ликвидировали над Воронежской областью, десять — над Курской, три — над Липецкой, два — над Орловской, один — над Тамбовской. По данным местных властей, в результате ударов три человека погибли и 15 были ранены.

В Белгородской области три мирных жителя погибли и 14 пострадали. Повреждения получили 34 жилых помещения и 31 транспортное средство. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, по региону выпустили как минимум 184 беспилотника и 40 боеприпасов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пострадавшей в результате детонации БПЛА в Кантемировском районе 19 октября. После оказания медпомощи в больнице ее отпустили на амбулаторное лечение. Был поврежден автомобиль, в котором ехала мирная жительница, а также частный дом и несколько хозпостроек в другом муниципалитете.

В Орловской области в результате атак БПЛА никто не пострадал, разрушений нет. По данным губернатора Андрея Клычкова, над регионом сбили четыре дрона.

На прошлых выходных ВСУ атаковали Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. В результате четыре человека погибли и 20 пострадали.

Алина Морозова