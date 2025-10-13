Четыре человека погибли и 20 пострадали при обстрелах Черноземья на выходных

За прошедшие выходные ВСУ атаковали три региона Черноземья с помощью как минимум 38 беспилотников. По данным Минобороны РФ, над Белгородской областью в сумме сбили 30 дронов, над Курской — шесть, над Воронежской — два. Как сообщили местные власти, в результате ударов ВСУ за 11–12 октября погибли четыре человека, еще 20 пострадали.

В Белгородской области из-за обстрелов погиб один мирный житель, еще 11 пострадали. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за два дня по региону выпустили как минимум 55 боеприпасов и 198 дронов. Разрушения получили 41 жилое помещение и 77 автомобилей.

Согласно сообщениям главы Курской области Александра Хинштейна, за выходные при атаках ВСУ на регион три человека погибли и девять были ранены. Накануне была зафиксирована серия попыток ударов по автомобилям, ехавшим по трассе Рыльск — Льгов. Из-за этого участок от Рыльска до села Ивановского и выезд на магистраль из села Степановка перекрывали.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких БПЛА в одном из городов региона. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

На прошлых выходных ВСУ атаковали Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую области. В результате пострадали восемь мирных жителей.

Алина Морозова