Саввиди о возвращении в ФК «Ростов»: не стремлюсь, но губернатору не откажу

Основатель группы «Агроком» Иван Саввиди заявил, что не ставит задачу вернуться в футбольный клуб «Ростов», но готов помочь команде финансово по просьбе губернатора региона. Бизнесмен прокомментировал в интервью изданию «Город N» разговоры о возможном возвращении в руководство клуба после ухода с поста президента Арташеса Арутюнянца.

«Любое появление Саввиди в руководстве клуба — это определенный дискомфорт. Поэтому нужно ли это — не знаю. По крайней мере, я туда не стремлюсь. Задачу вернуться в «Ростов» не ставлю, но, если губернатор посчитает, что нужна моя помощь, я ему нет не скажу»,— отметил господин Саввиди.

Он подчеркнул, что уважает нынешнего губернатора Ростовской области, как уважал и его отца. По словам предпринимателя, бизнесмены должны поддерживать клуб, если команде тяжело.

Саввиди рассказал, что недавно купил ложу на стадионе по просьбе помочь команде, хотя сумма его удивила. При этом сам он ни разу там не был и не стремится туда ходить.

«Не важно, болельщики меня когда-то не поняли или я их не понял. Любая книга пишется из многих страниц. Вырви любую и нарушишь целостность картины»,— пояснил бизнесмен свое отношение к прошлым конфликтам.

И добавил: «Если надо будет завтра спасти клуб, я сделаю точно так же, как сделал это при Голубеве. Дам деньги. При этом, возможно, буду участвовать в решении каких-то вопросов».

Валентина Любашенко