В ХМАО неработающие пенсионеры получат выплату к юбилею региона

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) неработающие пенсионеры получат по 3 тысячи рублей в честь 95-летия округа. Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства региона, сообщается на сайте думы Югры. Мера затронет около 350 тысяч человек.

Пенсионеры получат выплаты до 10 декабря в беззаявительном порядке.

Ханты-Мансийский автономный округ образован 10 декабря 1930 года в составе Уральской области под именем Остяко-Вогульского национального округа с центром в селе Самарово. В настоящий момент население округа составляет 1,779 млн человек, примерно 2% населения — коренные народы Севера, такие как ханты, манси и ненцы. Югра занимает ведущие позиции в России по промышленному производству, электроэнергии и добыче нефти и газа. С начала освоения нефтегазоносной провинции Западной Сибири в Югре добыто более 13 млрд тонн нефти.

Полина Бабинцева