Апелляция «Крыльев Советов» по долгу перед дочкой «Ростеха» не удовлетворена

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Москвы о взыскании с самарского футбольного клуба «Крылья Советов» 923 млн руб. по требованию дочерней структуры «Ростеха» — «РТ-Капитал». Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Первоначальное решение было принято 10 июля. Собственно долг клуба, обращавшегося в «Ростех» «за кредитной помощью» и просрочившего основной срок погашения задолженности (он истек в 2016 году), составляет 897 млн руб., остальная часть суммы — проценты и затраты на компенсацию истцу расходов на оплату пошлины.

Исковое заявление было подано компанией «РТ-Капитал» 9 января, вскоре после того, как губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире телеканала «Тольятти-24» заявил о наличии у «Крыльев Советов» задолженности в размере 1 млрд руб, отметив, что долг «искусственно поддерживался в течение десяти лет».

Арнольд Кабанов