Станиславу Шевыреву избрали меру пресечения в виде ареста до 14 декабря

Предприниматель Станислав Шевырев повторно доставлен в Советский районный суд Казани, его обвиняют в покушении на сноху Ирину Шевыреву. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря 2025 года, сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

По версии следствия, Шевырев вместе с сыном организовал покушение, выступив заказчиками нападения. Его причастность подтверждают показания других участников, включая Булата Галлямова и некоего Кузьменко.

На суде Шевырев отрицал вину и просил оставить его под домашним арестом. Также на заседании господин Шевырев сообщил, что начальник смены охраны «Волга-Автодор» помог задержать одного из обвиняемых; теперь он сам проходит по делу в качестве обвиняемого.

Ранее суд отказал в аресте Шевырева, ограничившись продлением срока задержания на 72 часа. На новом заседании меру заменили на содержание под стражей до декабря.

Анна Кайдалова