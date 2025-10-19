Личное дело семьи Шевыревых
Подозреваемыми в покушении на предпринимателя из Казани стали ее муж и свекор
По уголовному делу о покушении на предпринимателя из Казани Ирину Шевыреву задержаны ее муж и свекор. Следственный комитет ходатайствовал об их арестах, однако суд ограничился продлением срока задержания на 72 часа. По версии следствия, они могли являться заказчиками покушения на женщину. Фигуранты свою причастность к преступлению категорически отрицают. Предполагаемого исполнителя нападения задержали в Таджикистане, где он пытался скрыться.
Иван Шевырев в зале суда
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
18 октября Советский районный суд Казани рассмотрел ходатайства об аресте предполагаемых заказчиков покушения на предпринимателя Ирину Шевыреву — ее мужа, бизнесмена Ивана Шевырева, и его отца Станислава.
Следствие указывало, в частности, что у бизнесмена имеются финансовые возможности для побега за границу, существует риск давления на свидетелей, а круг участников преступления до конца не установлен. Возможный мотив преступления на заседании обнародован не был.
Сам Иван Шевырев свою вину отрицал, заявляя, что не имеет никакого отношения к совершенному преступлению.
«Я ничего не совершал, я люблю свою жену больше всего. Даст Бог, она придет в себя и то же самое скажет»,— заявлял подозреваемый, утверждая, что «они души не чаяли друг в друге».
Станислав Шевырев так же заявил о своей невиновности, подчеркнув, что сноха всегда была для него «как дочь». При этом фигурант отметил, что сотрудничает со следствием и у него нет намерения скрыться.
Суд в итоге отклонил ходатайства об аресте, ограничившись продлением срока задержания на 72 часа. До этого времени следствие должно представить дополнительные доказательства по делу.
Станислав Шевырев в зале суда
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Ранее под стражу были оправлены руководитель службы безопасности казанской фирмы «Автодор» Андрей Черкасин и выходец из Таджикистана Бурихон Хамидов, следивший за пострадавшей. Непосредственный исполнитель преступления был задержан в Таджикистане и сейчас ведутся переговоры о его выдаче России.
Нападение произошло утром 14 октября рядом с гимназией на улице Восстания в Казани. Дождавшись, когда Ирина Шевырева высадит ребенка из машины, преступник нанес ей множественные ножевые ранения и скрылся с напарником на мотоцикле.
Иван Шевырев является учредителем ООО «СФ Волгаавтодор». По данным Rusprofile, организация с уставным капиталом 21 тыс. руб. занимается строительством автомагистралей. В 2024 году фирма имела выручку в размере 131 млн руб. и прибыль 102 млн руб. В апреле 2023 года асфальтобетонный завод организации осматривал мэр Казани Ильсур Метшин. Продукция предприятия используется для дорожных работ в рамках республиканской программы «Наш двор».
Вторая компания — ООО СИД, долей в которой владеет Иван Шевырев,— связана с заместителем руководителя исполнительного комитета Казани Игорем Куляжевым, курирующим вопросы благоустройства. Господин Шевырев и его отец Станислав также проходили свидетелями по делу о вымогательстве у замглавы казанского исполкома 5 млрд руб. Тогда бывшая супруга чиновника Инесса Куляжева обратилась к отставникам МВД Александру Прохорову и Руслану Заббарову, а господину Куляжеву угрожали распространением ложной и порочащей его информации.
Пострадавшая Ирина Шевырева — учредитель трех компаний: «Карьер», «Николаевка» и ТЦ. Первая занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Ее выручка в 2024 году составила 217 млн руб., а прибыль — 189 млн руб. Другие две компании занимаются арендой и управлением недвижимостью.