Личное дело семьи Шевыревых

По уголовному делу о покушении на предпринимателя из Казани Ирину Шевыреву задержаны ее муж и свекор. Следственный комитет ходатайствовал об их арестах, однако суд ограничился продлением срока задержания на 72 часа. По версии следствия, они могли являться заказчиками покушения на женщину. Фигуранты свою причастность к преступлению категорически отрицают. Предполагаемого исполнителя нападения задержали в Таджикистане, где он пытался скрыться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Шевырев в зале суда

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Иван Шевырев в зале суда

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

18 октября Советский районный суд Казани рассмотрел ходатайства об аресте предполагаемых заказчиков покушения на предпринимателя Ирину Шевыреву — ее мужа, бизнесмена Ивана Шевырева, и его отца Станислава.

Следствие указывало, в частности, что у бизнесмена имеются финансовые возможности для побега за границу, существует риск давления на свидетелей, а круг участников преступления до конца не установлен. Возможный мотив преступления на заседании обнародован не был.

Сам Иван Шевырев свою вину отрицал, заявляя, что не имеет никакого отношения к совершенному преступлению.

«Я ничего не совершал, я люблю свою жену больше всего. Даст Бог, она придет в себя и то же самое скажет»,— заявлял подозреваемый, утверждая, что «они души не чаяли друг в друге».

Станислав Шевырев так же заявил о своей невиновности, подчеркнув, что сноха всегда была для него «как дочь». При этом фигурант отметил, что сотрудничает со следствием и у него нет намерения скрыться.

Суд в итоге отклонил ходатайства об аресте, ограничившись продлением срока задержания на 72 часа. До этого времени следствие должно представить дополнительные доказательства по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Шевырев в зале суда

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Станислав Шевырев в зале суда

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ранее под стражу были оправлены руководитель службы безопасности казанской фирмы «Автодор» Андрей Черкасин и выходец из Таджикистана Бурихон Хамидов, следивший за пострадавшей. Непосредственный исполнитель преступления был задержан в Таджикистане и сейчас ведутся переговоры о его выдаче России.

Нападение произошло утром 14 октября рядом с гимназией на улице Восстания в Казани. Дождавшись, когда Ирина Шевырева высадит ребенка из машины, преступник нанес ей множественные ножевые ранения и скрылся с напарником на мотоцикле.

Иван Шевырев является учредителем ООО «СФ Волгаавтодор». По данным Rusprofile, организация с уставным капиталом 21 тыс. руб. занимается строительством автомагистралей. В 2024 году фирма имела выручку в размере 131 млн руб. и прибыль 102 млн руб. В апреле 2023 года асфальтобетонный завод организации осматривал мэр Казани Ильсур Метшин. Продукция предприятия используется для дорожных работ в рамках республиканской программы «Наш двор».

Вторая компания — ООО СИД, долей в которой владеет Иван Шевырев,— связана с заместителем руководителя исполнительного комитета Казани Игорем Куляжевым, курирующим вопросы благоустройства. Господин Шевырев и его отец Станислав также проходили свидетелями по делу о вымогательстве у замглавы казанского исполкома 5 млрд руб. Тогда бывшая супруга чиновника Инесса Куляжева обратилась к отставникам МВД Александру Прохорову и Руслану Заббарову, а господину Куляжеву угрожали распространением ложной и порочащей его информации.

Пострадавшая Ирина Шевырева — учредитель трех компаний: «Карьер», «Николаевка» и ТЦ. Первая занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Ее выручка в 2024 году составила 217 млн руб., а прибыль — 189 млн руб. Другие две компании занимаются арендой и управлением недвижимостью.

Влас Северин, Казань