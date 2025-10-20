В Кисловодске сформировали оперштаб для восстановления отопления МКД

В Кисловодске создадут оперативный штаб для восстановления отопления в более 60 многоквартирных домах. Соответствующее поручение от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова поступило министру ЖКХ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», более 60 многоквартирных домов в Кисловодске лишились отопления. Без тепла и горячей воды остались дома на улицах Окопная, Чайковского, Губина, Куйбышева, Ленинградская, Азербайджанская, М. Расковой, Марцинкевича, Пионерская, У. Алиева и Грозненская, а также на проспекте Победы. Прокуратура проводит проверку по факту отсутствия теплоснабжения в Кисловодске.

Мария Хоперская