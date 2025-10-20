Прокуратура проверяет обстоятельства отсутствия теплоснабжения в Кисловодске

Прокуратура проводит проверку по факту отсутствия теплоснабжения в Кисловодске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, подачу теплоэнергии ограничили из-за аварий на коммунальных сетях. Полное восстановление прав жителей города на получение коммунальных услуг контролируется прокуратурой региона.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», более 60 многоквартирных домов в Кисловодске лишились отопления. Без тепла и горячей воды остались дома на улицах Окопная, Чайковского, Губина, Куйбышева, Ленинградская, Азербайджанская, М. Расковой, Марцинкевича, Пионерская, У. Алиева и Грозненская, а также на проспекте Победы.

Мария Хоперская