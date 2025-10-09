Бельгия избегает ответственности

Европарламент призвал Евросоюз использовать все замороженные российские активы. Из этих средств будет предоставлен кредит Украине. Резолюция с таким призывом опубликована на сайте Европарламента. В документе в очередной раз поднимается тема так называемого репарационного займа Киеву в €140 млрд под залог замороженных резервов России. Большая часть из них хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в €200 млрд. Как передает Politico, премьер-министр страны Барт Де Вевер уверен, что инструмент этого займа, разработанный Еврокомиссией, равносилен полной конфискации. И Бельгия, в свою очередь, обозначила три красные линии. Она не намерена брать на себя всю ответственность за возможные последствия и принимать участие в любых действиях, которые можно истолковать как изъятие.

Также власти страны просят подписать соглашение на случай, если Euroclear придется вернуть все активы России. В первую очередь эти красные линии вызваны опасением потерять доверие других государств, которые хранят свои средства в этом депозитарии, объясняет старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян: «Бельгия как государство и как субъект международного права не желает самостоятельно и единолично принимать довольно неоднозначное решение в форме конфискации или репарационного займа в отношении российских активов.

Бельгия не хочет быть тем субъектом международного права, который в случае чего будет нести ответственность за эти действия. Поэтому стране хотелось бы, чтобы характер ответственности был коллективным.

Реальный собственник лишен возможности распоряжаться активами. В этом смысле международное право довольно гибкое, даже отсутствие формального решения об изъятии имущества вполне позволяет признать его противоправной экспроприацией. Если окажется, что ценные бумаги и накопленный инвестиционный доход, хранимый в одном из двух глобальных центральных депозитариев, будь то Euroclear или Clearstream, может быть изъят в мягкой или более жесткой форме односторонним решением, это может подорвать доверие к этим двум депозитариям.

В современном мире им нет альтернативы, и это подорвет доверие не только к депозитариям, но и к евро как валюте, и вообще к Европейскому союзу как месту, куда можно инвестировать, где можно проводить финансовые операции. И это может, наверное, привести к тому, что некоторые государства, прежде всего суверенные фонды, будут рассматривать некие альтернативные инвестиции, не увязанные на депонирование ценных бумаг в этих центральных депозитариях».

На прошлой неделе источники Bloomberg сообщали, что у Москвы на случай конфискации есть особая ускоренная схема ответных действий. Якобы именно для этого 30 сентября Владимир Путин подписал указ о приватизации, который позволяет быстро продать иностранные активы. Их объемы несопоставимы с теми, что заморожены в бельгийском депозитарии, но, возможно, это единственный доступный для Москвы вариант ответа, говорит партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков: «Большой разницы между репарационным кредитом и конфискацией я не вижу, это то же самое, только вид сбоку. Европейцы просто пытаются придумать какой-то новый термин — репарационный кредит.

Невозможность России пользоваться этими средствами будет продолжаться практически вечно, до тех пор, пока Россия по тем или иным причинам не захочет сесть за стол переговоров и в добровольно-принудительном порядке выплатить некую компенсацию, с которой согласится, по всей видимости, Украина. Единственное, что Москва может предпринять, поскольку государственной собственности европейских стран и конкретно Бельгии на территории России не так уж и много, — это наказать тех, кто происходит из европейских стран и по каким-то причинам имеет здесь имущество. Часть этих активов заморожена, другие, хотя формально и не заморожены, вывести невозможно, эти активы и являются залогом того, что Бельгия или другие страны ЕС не будут делать каких-то резких движений».

В Москве неоднократно называли любые действия с российскими активами воровством, которое не может остаться без ответа.

