Жительница юго-запада Петербурга пострадала при квартирном пожаре на Оборонной

Очередной квартирный пожар с пострадавшей произошел в ночь на 18 октября в Кировском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Оборонная улица, дом 3, поступила на пульт дежурного в 02:18, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшими на место пожарными было установлено, что в трехкомнатной квартире на кухне площадью 5 кв. м происходило горение обстановки на площади 1 кв. метр. С огнем удалось справиться до приезда спасателей.

В результате пожара пострадала женщина, ее направили в лечебное учреждение. О состоянии пострадавшей не уточняется.

Ранее «Ъ-СПб» писал о квартирном пожаре со смертельным исходом на улице Руставели, в результате которого погиб мужчина.

Андрей Цедрик