В городе Шахты ремонтируют коллектор с 92% изношенности

В городе Шахты продолжается ремонт и модернизация канализационной инфраструктуры. По информации, опубликованной в Telegram-канале замгубернатора Владимира Ревенко, несколько объектов не удалось завершить в установленные сроки.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее сложная ситуация сложилась на улице Текстильной, где железобетонный коллектор, построенный в 1965 году, изношен на 92%. Объект стал причиной затопления подвалов. Уже заменили участок длиной 165 м, однако для полного восстановления необходимо заменить оставшиеся 319 м.

На улице Ворошилова заменили участок коллектора протяженностью 425 м. Специалисты откачивают сточные воды и переподключают домовладения. Работы планируют завершить до 29 октября, после чего проведут дезинфекцию подвалов.

В поселке Майский выполнили гидродинамическую промывку 2,6 км сетей. Продолжается откачка стоков из подвала одного из многоквартирных домов. Планируется, что работы завершат до конца октября.

Константин Соловьев