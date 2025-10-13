Кубань с начала года приняла уже 15 млн туристов

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Краснодарского края Александр Руппель сообщил, что регион с начала года принял около 15 млн туристов, а по итогам года ожидает увеличить показатель до 18,6 млн человек. Об этом он рассказал на международном авиационно-туристическом форуме Air Travel Sochi 2025: Discover the Southgate to Russia, проходящем на курорте «Красная Поляна», передает корреспондент «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

По словам господина Руппеля, на территории края действует порядка 10 тыс. средств размещения общей вместимостью 530 тыс. мест. Из них 330 гостиниц имеют категорию 4–5 звезд, а 86 работают по системе «все включено» и «ультра все включено». В настоящее время в регионе возводится 70 новых отелей, которые после завершения строительства обеспечат появление 56 тыс. дополнительных номеров.

Аэропорт Сочи, остающийся крупнейшими воздушными воротами юга России, уже обслужил свыше 10 млн пассажиров, из которых около 1,5 млн составили иностранные путешественники. Отмечается рост турпотока из стран Ближнего Востока, в частности из Бахрейна.

Кроме того, власти края ведут работу по выбору площадки для строительства взлетно-посадочных полос, предназначенных для малой авиации.

Вячеслав Рыжков, Андрей Куценко