Воронежский пивзавод «Балтики» за девять месяцев заплатил в облбюджет 1,9 млрд

Филиал ООО «Пивоваренная компания “Балтика”», управляющий воронежским пивзаводом, за девять месяцев 2025 года заплатил в бюджет региона 1,93 млрд руб. Об этом генеральный директор «Балтики» Дмитрий Вазир сообщил во время рабочей встречи с врио губернатора Сергеем Трухачевым.

По словам господина Вазира, на заводе «планово реализуется инвестиционная программа», коллектив составляет 440 сотрудников.

ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» — второй производитель пива в России после AB InBev Efes. Владеет восемью заводами в РФ, где разливается пиво под марками «Балтика», Zatecky Gus, «Жигулевское», «Арсенальное», энергетик Flash Up.

До декабря 2024 года «Балтика» принадлежала датскому пивоваренному холдингу Carlsberg Group. В конце года была закрыта сделка по передаче бизнеса российскому АО «ВГ Инвест». В начале февраля пивоваренный холдинг получил за продажу «Балтики» 2,3 млрд датских крон, или примерно $320 млн.

О планах покинуть российский рынок Carlsberg Group объявила в феврале 2022 года. В конце июня 2023 года пивоваренный холдинг сообщил о завершении поиска инвестора и подписании соглашения с будущим владельцем активов. В июле 2023-го по указу президента Владимира Путина «Балтика» была передана во временное управление Росимуществу. Тогда же компанию возглавил Таймураз Боллоев, основавший ее и руководивший ею в 1990–2000-е годы. 2 декабря 2024 года господин Путин отменил национализацию «Балтики».

Юрий Голубь