В декабре на Октябрьской набережной откроется коворкинг площадью 2,4 тыс. кв. м

Сеть коворкингов «Практик» в декабре 2025 года планирует открыть «Практик Октябрьская» на Октябрьской наб., 34. Площадь объекта составит 2,4 тыс. кв. м, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В коворкинге расположатся 78 смарт-офисов на 320 рабочих мест. По словам идректора по продажам сети «Практик» Натальи Харитоновой, район, в котором расположится объект, активно развивается и имеет высокий потенциал роста.

«Мы видим очевидный тренд на децентрализацию офисов. Все больше компаний готовы смотреть в сторону новых районов, потому что в центре города свободных площадей высокого класса становится все меньше. Особенно это касается качественных помещений в хорошем состоянии»,— цитирует издание госпожу Харитонову.

Ранее Ъ-СПб писал, что пять новых коворкингов открыли в Петербурге в период с января по сентябрь.

Артемий Чулков