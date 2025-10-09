Пять новых коворкингов открыли в Петербурге в период с января по сентябрь

За первые девять месяцев 2025 года на рынок Петербурга вышли пять новых гибких офисных пространств, всего в городе на текущий момент функционирует 91 коворкинг. Соответствующее исследование провели аналитики компании Maris.

По словам специалистов, рынок демонстрирует признаки стабилизации и замедления роста. В общей сложности с января по сентябрь благодаря открытию новых коворингов появилось 590 рабочих мест.

Объем предложения оборудованных рабочих мест в гибких офисных пространствах сократился на 1% по сравнению с итоговым показателем на конец 2024 года.

До конца года в городе откроют еще три коворкинга суммарной вместимостью около 500 рабочих мест. Таким образом, по итогам 2025 года прирост предложения в указанном сегменте составит +2,7%.

Отметим, что по состоянию на конец сентября средняя стоимость аренды фиксированного рабочего места составила 17,2 тыс. рублей в месяц, нефиксированного рабочего места — 12,1 тыс. рублей в месяц.

Андрей Маркелов